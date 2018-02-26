بالفيديو.. عبير أحمد ” أنا مو خطافة رجاله “

أماني الغامدي(صدى):

ردت الفنانة عبير أحمد خلال مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، على عدد من المتابعين الذين اتهموها بأنها خطافة رجاله .

وقالت عبير في الفيديو ” في مسجات تجيلي يدعون علي ” الله لا يوفقك لان خطفتي أيوب ” طبعا في المسلسل ، ويتهموني أني خطافة رجال ، نسيوا أن هذا تمثيل ” .

وتابعت عبير ” أنا ممثلة آخد الأدوار اللي أحسها أنا والكاتبه والمخرجة مناسبة لي ونبين للنساء ان ياخدوا بالهم أن في مرأة ممكن اخد زوجك منك ” .