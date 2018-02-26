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بالفيديو.. سائق متهور ينجو بأعجوبة بعد انقلاب مركبته وسط السيول

بالفيديو.. سائق متهور ينجو بأعجوبة بعد انقلاب مركبته وسط السيول
سالم المطيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لسائق متهور ، وهو يحاول عبور أحد الأودية أثناء جريان السيول في منطقة القصيم .

وتعرضت مركبة السائق خلال المقطع للانقلاب وسط الوادي ، إلا أنه على الرغم من ذلك تمكن من النجاة بأعجوبة ، والخروج من المركبة كما اتضح في المقطع .


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