بالفيديو.. سائق متهور ينجو بأعجوبة بعد انقلاب مركبته وسط السيول
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لسائق متهور ، وهو يحاول عبور أحد الأودية أثناء جريان السيول في منطقة القصيم .
وتعرضت مركبة السائق خلال المقطع للانقلاب وسط الوادي ، إلا أنه على الرغم من ذلك تمكن من النجاة بأعجوبة ، والخروج من المركبة كما اتضح في المقطع .
#حدث_عاجل#فيديو متداول لـ #سائق_متهور يحاول عبور "وادي" اثناء جريان #السيول ، لتتعرض مركبته للـ #انقلاب وسط الوادي وينجو باعجوبة..!!#امطار_القصيم #امطار pic.twitter.com/jnrP5EPX8k
— حدث عاجل (@hadath24_) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨
الابهاوي[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 3 ساعات
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