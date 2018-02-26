بالصور.. إعلان الفائزة بمسابقة ” مصممات المستقبل ” برعاية ملتقى المصممات

جدة(صدى):

طرزت مصممات سعوديات اسمهن بحروف من ذهب في أول عرض أزياء نسائي سعودي، شهدته مدينة جدة ضمن فعاليات النسخة التاسعة عشرة للمعرض السعودي الدولي للأعراس الذي اختتمت فعالياته (السبت 24 فبراير 2018م) برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت ناصر بن عبد العزيز آل سعود، شهد إقبالاً كبيراً خلال الثلاثة أيام الماضية حيث تراوح إجمالي عدد الزوار أكثر من 15 الف زائرة ، وحظي بمشاركة 160 شركة محلية وعالمية قدمت آخر المبتكرات والتجهيزات في عالم الأزياء والجمال والديكور والمجوهرات ومستلزمات العرائس.

المعرض جمع بين الكثير من المصممات السعوديات اللآتي وصلن للعالمية ، حيث كان أبرزها الراعي الرئيسي للمعرض ” ملتقى المصممات السعوديات ” الذي يجمع سبع مصممات عالميات اجتمعوا على حب العمل هدفهن ” نتحد لنبدع ” .

تقدم أمل عنقاوي الأناقة الملكية الأوروبية ، وبثينة بالجون تكشف عن الفخامة الكلاسيكية ، وحكايات الأنوثة تتمثل في تصميم منى الريحان ، صبيحة افغاني تجسد الموضة من حول العالم بالتصاميم التراثية ، لبنى شعبان تكشف جنون التصميم ، ولطفية مؤمنة التي تضفى لمسات حنان التصميم والاناقه البريئة ، وعندما تمتزج الموضة مع الخيال نتكلم عن رنا ريري .

كل هذا كان في عروض الأزياء التي أقيمت خلال أيام المعرض حيث كان إفتتاح بداية العروض في اليوم الأول مع عرض الأزياء الرائع لسمو الأميرة ديمة بنت سعود بن خالد آل سعود ، والتي تعبر عن أناقة المرأة العربية بالإطلالة الباهرة في المجتمع ، والأناقة المستوحاه من رسوماتها ، حيث تجمع تصاميمها بين القوة والبساطة التي تعلمتها منذ نعومة أظفارها وختمت الفنانة المتألقة دانا الفارس بعرض إحدى تصاميمها والذي لبسته ايضاً في آخر فيديو كليب لها .

وعندما نتحدث عن المصممات فلا ننسى ايضاً المصممات الواعدات والعاشقات لهذا المجال والذي يتم دعمهن للوصول الى أحلامهن وكان ذلك من خلال مسابقة ” مصممات المستقبل ” تحت رعاية ملتقى المصممات السعوديات العالميات ، و التي أقيمت بعرض أزياء المتسابقات الأربعة و بحضور نخبة كبيرة من صاحبات السمو الملكي ، وضيوف الشرف ، وصفوة سيدات الأعمال واللآتي أبدين إعجابهن بكل التصاميم الرائعة والتي تشبه إلى حد كبير عروض الأزياء العالمية ، كل ذلك ظهر من خلال التصاميم المبتكرة ، والأفكار الجديدة ، وجمال العارضات الذي عكس جمال التصاميم ، ومن خلال الديكورات الرائعة التي لفتت الأنظار للمصمم المبدع ياسر مدني .

وتم تقييم إبداعات المصممات الواعدات في آخر يوم من خلال لجنة التحكيم المتخصصة في هذا المجال .

وحصلت الفائزة رهف علاف في مسابقة ” مصممات المستقبل ” على جوائز منها تبني ودعم من المصممة أمل عنقاوي ، وكذلك مبلغ 5000 ريال مقدم من الشركة المنظمة ، بالإضافة إلى هدايا مقدمة من الشركات الراعية لعرض الأزياء.

وأشادت لجنة التحكيم في كلمة للفائزة والتي أشادت بالمنافسة الجميلة بين المتسابقات .

يذكر أن ” المعرض السعودي الدولي التاسع عشر للأعراس ” والذي تنظمه شركة XS لتنظيم المعارض وبترخيص من الهيئة العامة للترفية ، أستمر لمدة 3 ايام ، خلال الفترة من 22 فبراير إلى 24 فبراير .

وفي الختام شكرت مديرة المعرض دارين كبوش صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت ناصر آل سعود، وكل صاحبات السمو اللآتي حضرن ولكل الزوار ، وتعدهم دائماً بالمفاجآت الكثيرة في نسخ المعارض القادمة .