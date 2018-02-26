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بالفيديو.. شاب سعودي للفتيات ” أشتروا وبعدين صوروا “

بالفيديو.. شاب سعودي للفتيات ” أشتروا وبعدين صوروا “
نورة الشهري(صدى):

وجهت كابتن ريما مقطع فيديو لعدد من الفتيات الاتي تعاكسن وتتحدثن عن شاب سعودي يعمل بأحد المتاجر بالمملكة .

وقالت ريما للفتيات ” أهدوا أهدوا شو فيه .. مسكين الرجل صار كتير مستحي وغطى وجه بالكيس .. الرجال حط لوحة يقول أشتروا وبعدين صوروا لأن البنات صارت تروح للمتجر فقط لتصوره ” .

وتابعت ريما ” خلصنا من الهندية أم غمزه وروحنا للطفل الجميل ما شاء الله والحين هذا ” الرجل الجميل ” طيب بكرا مين دور مين متى دوري أنا ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 3 ساعات

🙄 اهاا هذا هو اللي مسوي ازمه والكل جالس يتكلم عنه ~

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