بالفيديو.. شاب سعودي للفتيات ” أشتروا وبعدين صوروا “
وجهت كابتن ريما مقطع فيديو لعدد من الفتيات الاتي تعاكسن وتتحدثن عن شاب سعودي يعمل بأحد المتاجر بالمملكة .
وقالت ريما للفتيات ” أهدوا أهدوا شو فيه .. مسكين الرجل صار كتير مستحي وغطى وجه بالكيس .. الرجال حط لوحة يقول أشتروا وبعدين صوروا لأن البنات صارت تروح للمتجر فقط لتصوره ” .
وتابعت ريما ” خلصنا من الهندية أم غمزه وروحنا للطفل الجميل ما شاء الله والحين هذا ” الرجل الجميل ” طيب بكرا مين دور مين متى دوري أنا ” .
. #كابتن_ريما أنا متى يجي دوري؟😂💔 . . . . #شوق_الهادي #شوجي #ذا_فويس #فوز_الفهد #حليمه_بولند #فرح_الهادي #الكويت #احلام_الشامسي #تركيا #هنادي_الكندري #افنان_الباتل #السعوديه #خلود_امين #خلودي #خلود_الصغيرة #حلا_الترك #سامحني_خطيت #كلام_اصفر #مودل_روز #داليا_مبارك #هيا_عبدالسلام #مي_العيدان #بلقيس #لجين #غناتي
همس~[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 3 ساعات
🙄 اهاا هذا هو اللي مسوي ازمه والكل جالس يتكلم عنه ~