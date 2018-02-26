بالفيديو.. شيرين وابنتها ترقصان على أغنية 3 دقات
شاركت الفنانة شيرين عبدالوهاب جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي ترقص برفقة ابنتها مريم على أغنية ” 3 دقات ” .
وظهرت شيرين بالفيديو وهي بصحبة ابنتها بإحدى الفعاليات الخاصة بالثانية ، مع وجود أطفال وذويهم ، وبدأت شيرين ترقص هي ومريم على أنغام الدي جي بأغنية ” 3 دقات ” ، وعبر المتابعين عن اعجابهم بعفويتها مؤكدين على التشابه الكبير بين شيرين وابنتها .
. #شيرين تراقص ابنتها مريم في احدى الفعاليات على انغام اغنية #3_دقات 🌸 . . . . . . . #شوق_الهادي #شوجي #ذا_فويس #فوز_الفهد #حليمه_بولند #فرح_الهادي #الكويت #احلام_الشامسي #تركيا #هنادي_الكندري #افنان_الباتل #السعوديه #خلود_امين #خلودي #خلود_الصغيرة #حلا_الترك #سامحني_خطيت #كلام_اصفر #مودل_روز #داليا_مبارك #هيا_عبدالسلام #مي_العيدان #بلقيس #لجين #غناتي
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