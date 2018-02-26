بالفيديو.. شيرين وابنتها ترقصان على أغنية 3 دقات

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة شيرين عبدالوهاب جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي ترقص برفقة ابنتها مريم على أغنية ” 3 دقات ” .

وظهرت شيرين بالفيديو وهي بصحبة ابنتها بإحدى الفعاليات الخاصة بالثانية ، مع وجود أطفال وذويهم ، وبدأت شيرين ترقص هي ومريم على أنغام الدي جي بأغنية ” 3 دقات ” ، وعبر المتابعين عن اعجابهم بعفويتها مؤكدين على التشابه الكبير بين شيرين وابنتها .