وظائف شاغرة بشركة ” موبايلي “
أعلنت شركة ” موبايلي ” ، عن حاجتها لموظفين بيع شرائح، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
– طبيعة العمل :
– يقوم الموظفون ببيع شرائح موبايلي في ستاند بأي مول، أو المكان المفضل لديه.
وذكرت الشركة الشروط المطلوبة، لتلك الوظائف:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– الدوام فترة واحدة من 4 العصر الى 11 الليل.
وأوضحت الشركة المزايا لهذه الوظائف:
– الراتب 4500 ريال.
– الهدف: بيع 500 شريحة، في حالة بيع اكثر يحصل على راتب أعلى.
فيما يمكن التقديم من قِبل الراغبين، من خلال التواصل مع الشركة على الواتساب، برقم: ٠٥٤٥٧٤٩٤٣٧
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6384 ] نشر منذ 3 ساعات
بيع 500 شريحه لحم ولا خبز
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