وظائف شاغرة بشركة ” موبايلي “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” موبايلي ” ، عن حاجتها لموظفين بيع شرائح، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

– طبيعة العمل :

– يقوم الموظفون ببيع شرائح موبايلي في ستاند بأي مول، أو المكان المفضل لديه.

وذكرت الشركة الشروط المطلوبة، لتلك الوظائف:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– الدوام فترة واحدة من 4 العصر الى 11 الليل.

وأوضحت الشركة المزايا لهذه الوظائف:

– الراتب 4500 ريال.

– الهدف: بيع 500 شريحة، في حالة بيع اكثر يحصل على راتب أعلى.

فيما يمكن التقديم من قِبل الراغبين، من خلال التواصل مع الشركة على الواتساب، برقم: ٠٥٤٥٧٤٩٤٣٧