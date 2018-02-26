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وظائف شاغرة بشركة ” موبايلي “

وظائف شاغرة بشركة ” موبايلي “
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” موبايلي ” ، عن حاجتها لموظفين بيع شرائح، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

– طبيعة العمل :
– يقوم الموظفون ببيع شرائح موبايلي في ستاند بأي مول، أو المكان المفضل لديه.
وذكرت الشركة الشروط المطلوبة، لتلك الوظائف:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– الدوام فترة واحدة من 4 العصر الى 11 الليل.
وأوضحت الشركة المزايا لهذه الوظائف:
– الراتب 4500 ريال.
– الهدف: بيع 500 شريحة، في حالة بيع اكثر يحصل على راتب أعلى.

فيما يمكن التقديم من قِبل الراغبين، من خلال التواصل مع الشركة على الواتساب، برقم: ٠٥٤٥٧٤٩٤٣٧


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