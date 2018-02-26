تناول المسكنات بكثرة يؤدى إلى قرحة المعدة

متابعات(صدى):

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول جرعات من المسكنات لتخفيف بعض آلام الجسم، ولكن تكمن المشاكل عند إدمان البعض أخذ المسكنات طوال الوقت، دون معرفة تأثيرها الضار على المعدة.

حيث أن أنواع المسكنات المختلفة عند تناولها باستمرار تقلل من المادة المسئولة عن الجهاز على جدار المعدة، وبالتالي تجعل الجسم أكثر عرضه لحدوث تقرحات بالمعدة.

كما أن هناك بعض التقرحات قد تصل مضاعفتها إلى حدوث نزيف وأنيميا شديدة بالجسم، وقد تحدث أيضًا تقرحات بالأمعاء الدقيقة والقولون والمستقيم.

ويجب ألا يتناول المسكنات إلا تحت إشراف الطبيب في بعض الأمراض أو بعض العمليات الجراحية، كما أن هناك أدوية تؤخذ مع المسكنات للحفاظ على جدار المعدة ، كما أن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من مرض بالمعدة مثل الجرثومة الحلزونية يجب علاجها لأنها أيضا تسبب تقرحات.

لذلك نصح الأطباء بعدم تناول المسكنات فترة طويلة لتجنب المضاعفات التي قد تحدث بالمعدة، مع العلم أن هناك بعض الأشخاص جرعة واحدة من المسكن تسبب قرحة سواء كان على هيئة أقراص أو حقن