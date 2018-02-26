أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير إدارة السجون بالمنطقة السابق

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة, مدير إدارة السجون بالمنطقة السابق اللواء المتقاعد موسى بن سعود العميرة بمناسبة إحالته على التقاعد يرافقه العميد صلاح بن دحام السرحاني، بمناسبة تعيينه مديراً لسجون منطقة الحدود الشمالية .

وقدم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، شكره لـ ” العميرة ” على ما بذله من جهود موفقه طيلة عمله السابق وحرصه على الارتقاء بمستوى الآداء بسجون المنطقة، مشيدا سموه بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله- للسجناء وأسرهم، كما أشاد سموه بدور الإصلاحيات في المملكة بشكل عام ومنطقة الحدود الشمالية بشكل خاص في إعادة تهيئة السجين ليخرج من الإصلاحية عضواً فعالاً في مجتمعة.

وعبّر اللواء متقاعد العميرة عن بالغ امتنانه لسمو أمير المنطقة وشكره له على دعمه المستمر ونصائحه السديدة طيلة فترة عمله في السابق .

من جانبه أعرب العميد السرحاني عن سعادته بالثقة الغالية، وما استمع إليه خلال اللقاء من توجيهات سمو أمير المنطقة, سائلاً الله تعالى أن يمده وجميع زملائه بالعون والتوفيق للقيام بالواجبات المنوطة بهم .