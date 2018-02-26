شركة أمنية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة امنية، ومقرها العاصمة الرياض، عن حاجتها إلى موظفين شبكات ونظم معلومات، لافتة إلى أن الوظائف للسعوديين فقط، كما أن المؤهل المطلوب: بكالوريوس تخصص شبكات ونظم معلومات، وألا يكون المتقدم مدرج في التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت الشركة أنه يتم تحديد الراتب بعد المقابلة، والدوام: 8 ساعات يوميًا و5 أيام بالأسبوع، كما توفر الشركة تأمين طبي للموظف وزوجته وأبنائه، وتقوم بتسجيل الموظف بالتأمينات الاجتماعية.

ودعت الشركة الراغبين في العمل معها إرسال السير الذاتية مع الخبرات إن وجدت على البريد الإلكتروني مع كتابة IT بالعنوان: [email protected]