تيري هنري الأفضل لخلافة فينغر

ماجد محمد(صدى):

أدى إخفاق الأرسنال، أمس الأحد، أمام مانشستر سيتي، وفقدان بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، إلى سعي إدارة النادي إلى التفكير في بدائل قبل الإطاحة بالمدرب آرسين فينغر.

وأشارت مصادر إلى أن الأرسنال يحتاج إلى مدرب شاب يمتلك طموح، في إشارة إلى تيري هنري.

وعلق هنري على مطلب تدريبه للسيتي قائلًا: ” هذا شرف لأى أحد، أنا مرتبط بعمل الآن مع منتخب بلجيكا، لنرى ماذا سيحدث فى المستقبل، لكنى أتمنى بالطبع الحصول على هذه الفرصة فى أى وقت “.

وتابع: ” لكنى لا أستطيع التحدث عن وظيفة مدرب أرسنال الآن لأنى أكن كل احترام وتقدير لفينغر “.