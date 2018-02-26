بالصور.. خصومات خاصة لشيفورليه على موديلات كورفيت

متابعات(صدى):

قد تكون سيارات شيفروليه كورفيت المقبلة حديث سوق السيارات الفائقة ولكن حاليا لاتزال نسخ C7 متواجدة من السيارة ، ولهذا قررت شيفروليه طرح خصومات خاصة على هذه السيارة لتجعلها أكثر جاذبية للمشترين. ولاحظت تقارير تواجد نسخ من السيارة موديلات 2017 و2018 وحتى 2019 لدى التجار تبحث عن مشترين ومن أجل بيع موديلات 2017 و2018 التي لم تعد مطلوبة بصورة كبيرة في ظل تواجد موديل أحدث فقدمت الشركة خصومات عليهما.

وقدمت الشركة ذلك عبر نظام Flex Cash الذي يوفر خصومات تختلف من تاجر لتاجر وبالنسبة لموديل 2017 فالخصومات تبلغ 7000 دولار أما موديل 2018 فتصل الي 6000 دولار كما تعرض موديلات 2017 بهدية مالية 2017 دولار. أما موديلات 2019 فتعرض بدون خصومات ولكن مع بدء تسليمات السيارة فيتوقع تقديم بعض الخصومات عليها.

وعند وصول الجيل الجديد من كورفيت C8 فيتوقع تقديم خصومات أكبر لموديلات C7 حتي بالنسة لنسخة ZR1.