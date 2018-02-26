أمراض الكلى سبب في انخفاض معدل الذكاء لدى الأطفال

واشنطن(صدى):

أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن الأطفال الذين يعانون من مرض الكلى المزمن في خطر أكبر لانخفاض المهارات الأكاديمية والذاكرة البصرية واللفظية، والوظيفة التنفيذية.

حيث قام الباحثون بتحليل 34 دراسة لأكثر من 3000 طفل ومراهق تحت سن 21 عامًا، ووجد الباحثون أن معدل الذكاء لدى الأطفال المصابين بمرض الكلى المزمن منخفض إلى متوسط.

وبالمقارنة مع الأطفال الأصحاء، كان الأطفال الذين يعانون من مرض الكلى المزمن لديهم نقاط الذكاء أقل بمعدل 10 درجات بغض النظر عن مرحلة مرض الكلى.

وكان معدل الذكاء للأطفال الذين تلقوا زرع الكلى أقل بنسبة 10 درجات من نظرائهم الأصحاء، أما بالنسبة لأولئك الذين يغسلون الكلى، كانت معدلات ذكائهم أقل

بمعدل 16 نقطة.

وأوضح الباحثون أن زيادة مستويات البلازما من المذيبات الناشئة عن أمراض الكلى إلى إعاقة التنمية المتشابكة، وقد يؤدي غسيل الكلى أيضًا إلى الضعف الإدراكي من خلال التغيرات السريعة في ضغط الدم.

وأضاف الباحثون أن الآثار المرضية المرتبطة بمرض الكلى في المرحلة النهائية، مثل فقر الدم وارتفاع ضغط الدم وسوء التغذية، قد تقلل من الوظيفة الإدراكية لدى الأطفال.