بالصور.. 200 مزارع ” بن ” يتجهون لتأسيس جمعية تعاونية في جازان

سعيد العجل(صدى):

أنهى 200 مزارع بن في منطقة جازان اليوم الاثنين اجتماعهم التأسيسي لإنشاء جمعية تعاونية ستكون جهة اعتبارية تضم مزارعي البن ومزارعي المدرجات الزراعية، وتحظى بدعم من الصندوق الزراعي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وستقدم لهم العديد من الخدمات الزراعية ودعم مدخلات الانتاج، وضمان تسويق المنتجات.

وكشف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في جازان المهندس غانم الجذعان أن مزراعين من ٦ محافظات في منطقة جازان اجتمعوا اليوم في محافظة الداير بحضور محافظ الداير بني مالك الأستاذ سفر الشهراني، ومحافظ فيفا الأستاذ عبد الله البرّاق، ومحافظ العيدابي الأستاذ حسين الدعجاني ورئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية بالمملكة الدكتور عبدالله كدمان، واتفق الحضور على تسمية الجمعية التعاونية لزراعة البن وتنمية المدرجات الزراعية بمنطقة جازان.

وأشار الجذعان إلى أن هذا الاجتماع جاء بهدف تنسيق الجهود وحث المزارعين على تأسيس جمعية تعاونية تساعد في دعم زراعة البن في المملكة، والاهتمام بالمدرجات الزراعيةوتلبي الإقبال المتزايد على البن. وبين الجذعان أن الاجتماع الذي تم اليوم يشكل نقطة تحول في عمل مزارعي البن والمدرجات الزراعية عن طريق الانخراط في الجمعيات التي ستشكل نقلة نوعية في محصول البن الذي يشكل موروثا اقتصاديا وتاريخا حضاريا لأهل المنطقة.

من جانبه بين رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله كدمان أن الجمعيات التعاونية ستساعد المزارعين على تنسيق الجهود والحصول على الخدمات، إضافة إلى تحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة، وتحفيز المواطنين للمشاركة في التنمية، وتوفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، وخلال كلمته في الاجتماع التأسيسي أوضح الدكتور كدمان للمزراعين طريقة تسجيل الجمعيات التعاونية ومراحل التسجيل التي يحتاج المزارعون إلى معرفتها.

يشار إلى أن زراعة البن تنتشر في المرتفعات الجبلية في جازان، وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى دعم زراعة البن عن طريق توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين، وخلال الأسبوعين الماضيين وقعت الوزارة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية اتفاقية تهدف إلى المساندة التقنية لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة في جازان، لدعم زراعة البن، وبينّت الوزارة حينها أن الاتفاقية تهدف إلى مساعدة ٣٠ ألف مستفيد لزيادة الإنتاج الزراعي، والاستفادة من مصادر المياه المتجددة، وتعزيز الإنتاجية والربحية للمزارعين.