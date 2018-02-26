أسباب انقطاع المياه عن مجمع عمائر إسكان الشرفية

نايف السالم(صدى):

كشفت شركة المياه الوطنية، أسباب انقطاع المياه عن مجمع عمائر إسكان الشرفيه، مشيرة إلى انكسار أحد خطوط التوزيع الذي أدى بدوره إلى إيقاف الضخ.

من جانبه، صرَّح مدير وحدة أعمال جدة المهندس محمد بن أحمد الزهراني، بأن هنا حالتين يتم فيها إيقاف الضخ، وهما : وجود نقص في كميات المياه من المصدر، ووجود أعمال صيانة تتطلب إيقاف الضخ لمنع الهدر.

وأشار إلى أن انكسار أحد خطوط التوزيع بقطر 800 ملم، تسبب في إيقاف ضخ المياه للإسكان بشكل طارئ بتاريخ 19/2/2018، وتمت عملية الإصلاح وأعيد الضخ إلى المجمع بتاريخ 22/2/2018.