الفحص الدوري لقاع العين ضروري لمرضى السكري

متابعات(صدى):

أكد الأطباء أن مريض السكر يحتاج لكشف دوري على قاع العين لمتابعة أي مضاعفات لتأثير السكر على الشبكية ، وللحد من خطورة تعرض المريض لمشاكل نتيجة عدم المتابعة الجيدة.

ويعتبر مرض السكري من أكثر الأمراض انتشارًا على مستوى العالم، ويؤثر مرض السكر على جميع أنظمة الجسم، بما فيها العيون.

حيث أن تأثير السكر ينقسم إلى تأثير بسيط على الشبكية يظهر في صورة نزيف خفيف وبعض الإفرازات نتيجة تأثر الأوعية الدموية، وهناك تأثير كبير يظهر في صورة تكوين أوعية دموية في الشبكية نتيجة نقص وصول الغذاء للشبكية، وتتمثل خطورة تلك الحالة أن المريض قد يتعرض لنزيف في الجسم الزجاجي للعين ويمكن حدوث انفصال في الشبكية .

كما أن فحص قاع العين بشكل دوري يحمى من تأثير مرض السكر، ويفضل عمل الفحص دوريا كل عام في الـ 5 سنوات الأولى للمرض، ثم مرتين في العام خلال الـ 5 سنوات التالية .