الغدة النكافية تؤدي إلى العقم والتهاب بالدماغ

متابعات(صدى):

نسمع دائمًا عن الغدة النكافية عند حدوث مشكلة مرضية خاصة بها، والتي تتشابه أعراضها مع دور البرد وتنتقل عبر عدوى فيروسية، ولكننا لا نعلم عن وظائفها وطبيعة تكوينها وموقعها من الجسم الكثير، ولأن كثير منا يجهل أعراضها نقدم لك كل هذه التفاصيل.

حيث أن الغدة النكافية هي أكبر غدة من ثلاثة أزواج رئيسية من الغدد اللعابية، والتي تقع في الجزء الأمامي السفلى من الأذن بين الجلد والعضلات، وتعمل القناة النكافية من خلال حمل محتوياتها وتصريفها في الفم.

ويرجع السبب أنها مشهورة بمشكلاتها الصحية، هو أن الفيروس المسبب لها ينتشر سريعًا بين الأطفال، وعادة ما تحدث العدوى عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي أثناء السعال، والتعامل بين الأطفال بعضهم البعض دون واقي.

ويعتبر التطعيم في سن الطفولة من أهم وسائل الوقاية ضد هذا المرض، والذي تبدو مشكلاته الحقيقية في الشباب وليس الأطفال لأنه قد يسبب العقم في الرجال والنساء ويسبب التهاب في الدماغ والبنكرياس في أسوأ حالاته.