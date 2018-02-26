المرور: تقنيات رصد مخالفات الجوال والحزام لا علاقة لها بـ ” ساهر “

حمود العنزي (صدى):

أكد مدير إدارة المرور اللواء محمد البسامي، اليوم الاثنين، أن رصد مخالفات استخدام الجوال وعدم ربط الحزام أثناء القيادة ستكون في وقت واحد في الرياض وجدة والدمام، على أن تبدأ بعد 7 أيام.

وأوضح ” البسامي ” أن التقنيات المستخدمة لرصد هذه المخالفات لاعلاقة لها بكاميرات ” ساهر ” ، مشيرًا إلى أن تقنية رصد المخالفات ستغطى أغلب طرق الرياض، كما سيتم نشرها عند الغشارات وبعض التقاطعات.

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