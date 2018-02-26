إقبال كثيف على خدمة النقل الترددي إلى الجنادرية في الرياض

نايف السالم(صدى):

شهدت خدمة النقل العام الترددي إلى المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، اليوم الإثنين، إقبالًا كثيف من العوائل في الرياض.

كما تستمر شركة ” سابتكو ” في تقديم الخدمة من محطة غرناطة مول ونادي الرياض حتى آخر أيام الجنادرية 32.

وجدير بالذكر، إنه بدعم من هيئة النقل العام، تم إطلاق مسارين للنقل الترددي بالحافلات بالتزامن مع مهرجان الجنادرية ٣٢ لخدمة العوائل في الرياض، في الـ12 من فبراير الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن خدمة النقل العام من غرناطة مول ومن نادي الرياض وإليهما من الجنادرية، وذلك لتسهيل الرحلات على الأهالي.