أعراض سرطان الثدي أبرزها ألم شديد وإفرازات

أماني الغامدي(صدى):

يُعد سرطان الثدي من الأورام الخبيثة التي تصيب نسبة كبيرة من السيدات، وهو عبارة عن نمو غير طبيعي للخلايا المبطنة لقنوات الحليب أو لفصوص الثدي، وقد تحتاج بعض السيدات لاستئصال الثدي، وذلك لمنع انتشار السرطان في باقي أنحاء الجسم ، حيث أن أعراض سرطان الثدي هي:

أعراض سرطان الثدي:

1: ظهور كتلة غريبة في الثدي

2:ظهور إفرازات في الثدي لونها “احمر أو اصفر أو أبيض”.

3:تغيير ملحوظ في حجم الثدي سواء في الحجم أو اللون.

4:ألم شديد في الثدي .

5:احمرار في الثدي وحكة وتهيج .

6:تغيير في شكل الحلمة من حيث اللون والحجم .

7:آلام في الصدر و الإبط.

8:فقدان شديد في الوزن بشكل ملحوظ.

و لسرطان الثدي أسباب متعددة وهى :

1:قد يكون بسبب وراثي أي إصابة أحد أفراد الأسرة بالمرض وخصوصا الأم .

2:بعض أنواع حبوب الحمل قد تسبب السرطان لذلك لا بد من استشارة الطبيب قبل تناول وسائل الحمل.

3:بعض علاجات العقم تسبب سرطان الثدي.

4:حمالة الصدر غير طبيبة ، لذلك يجب اختيار حماله الصدر المناسبة لحجم الثديين حتى لا تؤثر على القنوات اللبنية.

5:ظهور خراج في الثدي، فقد يؤثر ذلك على الغدد البنية مما يؤدى إلى السرطان.

6:الضغط العصبي والتوتر.

7:التعرض لبعض المواد المسببة للسرطان مثل التبغ المجود في اللحوم أو التعرض للمواد الكيميائية .

ويختلف علاج سرطان الثدي على حسب نوع السرطان والمرحلة التي توصل لها ومن علاجات سرطان الثدي:

علاج سرطان الثدي :

1:قد يحتاج إلى استئصال الورم من الثدي .

2:بعض الحالات تحتاج لاستئصال الثدي بالكامل.

3:العلاج الكيميائي وهو علاج السرطان الأكثر شيوعًا .

4:العلاج الإشعاعي ، عن طريق التعرض للأشعة السينية مباشرة.

5:العلاج الهرموني وذلك في حالة اضطراب الهرمون ومرحلة السرطان