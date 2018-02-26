كاتب: الأذان ليس من شروط الصلاة.. وسماعات المساجد ليست مقدسة
انتقد الكاتب فهد الأحمري، طريقة رفع الآذان في مساجد المملكة والدول العربية، والتعامل مع المساجد بشكل عام، في إشارة منه إلى الأصوات المزعجة الصادرة من بعض منسوبي المساجد ” مؤذنين وأئمة ” وسوء استخدام مكبرات الصوت.
وأكد ” الأحمري ” أن شعيرة الصلاة لا تقتصر على مجرد تشييد مساجدها ورفع مناراتها وتوصيل الخدمات إليها فقط بل يشمل نظافتها وسلامتها من كل ما يسيء إليها، والتي يأتي على رأسها الأصوات المزعجة من منسوبيها والأجهزة الموجودة فيها وإساءة استخدامها.
وقال ” هناك أصوات مؤذنين تشرح الصدر وتشنف الآذان- رغم قلتها- إلا أن الغالبية، سيئة الصوت لا سيما أصوات العمال الذين يُنيبهم المؤذنون في غيابهم “.
كما أشار إلى أن مسألة رفع الآذان ليست من شروط الصلاة ولا من أركانها ولا من واجباتها، فهي مجرد ” فرض كفاية” لو قام بها شخص واحد لكفى مجتمعه بأكمله، حيث كان يتم إقامة الصلاة في مكة دون نداء ولا إقامة على مدار 3 سنين قبل الهجرة وسنة كاملة في المدينة.
وأضاف أن الأذان عمل مقدس ولكن طريقة أدائه ليست كذلك، مطالبًا بمنع المبالغة في رفع الصوت بالأذان والإقامة والصلاة الجهرية.
ابوعبدالله[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 4 ساعات
حسبنا الله عليك وامثالك
وما رأي فضيلتك عن المسارح والمراقص في رفع الاصوات الناشزه ام هو على رأي امثالك طرب
الله يغرس لسانك وامثالك
المر[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 1 ساعة
ابوعبدالله الله يصلحك ماعندنا مراقص ومسارح المكبرات للاذان والاقامه اما الصلوات الجهريه فيه فتوي ابن عثيمين بانها بدعه لايعمل بها الصوت داخل المسجد انه يوجع في الاذاني وبعضهم يقرب خشته من الميكرفون هي لها درجات خفضوها بالشكل المقبول موصداها يرج في المسجد وحوله كل المسلمين يحبون القران والصلوات لكن بدون اذي لاحد لاضرر ولاضرار
M-512[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 44 دقيقة
جزاك الله خير ياابوعبدالله احسنت وبوركت ورزقك الله كل ماتتمنى,