أضرار المشاية على طفلك و شروط استخدامها

متابعات(صدى):

أكد الأطباء أن جلوس الطفل لفترات طويلة في ” المشاية ” يتسبب في حدوث تشوهات بالساق كإعاقة في الحركة أو التواء أو ما شابه ذلك.

حيث أن بعض الأمهات تتخيل أن وضع الطفل في المشاية يساعده في المشي بشكل أسرع، وهذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وذلك لأن ” المشاية ” تضعف من قوة الساق على الوقوف وتضعف في عضلات الفخذ، ويترتب علي ذلك تأخره في المشي.

و جلوس الطفل في ” المشاية ” ، يجعله شخص غير معتمد علي نفسه، لأنها تساعده في الحركة وليس هو الذي يحاول على فعل ذلك.

لذلك نصح الأطباء باستخدام ” المشاية ” ولكن بشروط محددة، ومنها:

تجنبي لمس أرجل طفلك للأرض أثناء وضعه فيها في الأشهر الأولي، في حالة الرغبة بجلوسه بشكل عادي يمكنك وضعه بعد إكماله لـ9 أشهر، مع توخي الحذر بشكل دائم أثناء جلوسه في المشاية وذلك للابتعاد عن حدوث المشاكل، كالوقوع أو ما شابه ذلك.