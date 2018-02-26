تنافس أكثر من 100 مسابقة بتصفيات ” تدبر “

حمود العنزي(صدى):

شهدت مها الزايدي، مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية، صباح اليوم الإثنين، تنافس 113 متسابقة في تصفيات ما قبل الختام لمسابقة وزارة التعليم ” تدبر ” للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها, والتي تضم 11 فرع , وتشمل ( طالبات التعليم العام , وطالبات تحفيظ القرآن , ومعلمات , وموظفات ) لكل فئة فروع حسب منهج المسابقة.

وتابعت ” الزايدي ” ، سير أعمال لجان تحكيم المسابقة, وذلك بحضور فاطمة حمدي، مديرة إدارة التوعية الإسلامية، بالإضافة لعدد من القيادات التعليمية.

وأشارت مديرة إدارة التوعية، أن فعاليات المسابقة مستمرة حتى الأربعاء القادم في المدرسة الأهلية الأولى لتحفيظ القرآن، حسب الفروع المحددة لكل يوم، مثمنة جهود المدرسة المستضيفة في التنظيم والإعداد.

جاءت هذه المسابقة بهدف ربط المتسابقين بكتاب الله والسنّة النبوية الشريفة، وتشجيعهم على العناية بهما والعمل على تطبيقهما، وكذلك تحقيق الارتقاء بتعليم القرآن الكريم والفهم المتعمق لمعانية وعلومه وحفظ السنة النبوية وعلومها.