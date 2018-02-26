انتحار محام بإلقاء نفسه من الدور الـ 11 بأحد المحاكم

القاهرة(صدى):

تفأجا المتواجدين داخل المحكمة، وفي محيطها، إقدام محام مصري في العقد الثالث من العمر على الانتحار، بعد أن ألقى بنفسه من أعلى سطح المحكمة، بالطابق الحادي عشر للمبني؛ ليسقط جثة هامدة غارقة في الدماء، وسط ذهول وذعر انتاب المواطنين.

وصٌدم المتواجدون، بمحيط مجمع محاكم المنشية، في محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، بسقوط جثة على الأرض من الطابق 11؛ ليتبين أنها لأحد المحامين، الذين يتوافدون ويعملون بالمحكمة منذ سنوات.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، حيث تبين أن الجثة للمحامي،” ي.م.س-28 عامًا ” ، من مواليد العام 1990، ومقيم بمنطقة العامرية في المحافظة.

يذكر رجال الأمن نقل جثة المحامي، إلى المستشفى، حيث جاءت التحريات الأولية، بأن المحامي أقدم على هذه الخطوة؛ لمروره بأزمة نفسية وضائقة مالية، خلال الفترة الأخيرة، إلا أن النيابة العامة، لا تزال تحقق في الأسباب الرئيسة للانتحار، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه حول الحادث.