  • الإثنين 26

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة

شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة

شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عبر بوابتها الإلكترونية الخاصة بالتوظيف عن شواغر وظيفية متنوعة، للرجال والنساء.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة هي:

Maintenance Superintendent
Corporate Risk Sr. Manager
Govt. Affairs Specialist
Sr. Public Affairs Specialist
Process Automation Engineer
Process Engineer
Quality Control Lab Technician
Sourcing Specialist
Contract Administration Specialist
EH&S Improvement Leader
Sr. EH&S Compliance Technician

ودعت ” صدارة ” المهتمين بالوظائف إلى الاطلاع على الشروط والتقديم عبر الرابط الآتي: هنا .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *