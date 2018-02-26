شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عبر بوابتها الإلكترونية الخاصة بالتوظيف عن شواغر وظيفية متنوعة، للرجال والنساء.
وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة هي:
Maintenance Superintendent
Corporate Risk Sr. Manager
Govt. Affairs Specialist
Sr. Public Affairs Specialist
Process Automation Engineer
Process Engineer
Quality Control Lab Technician
Sourcing Specialist
Contract Administration Specialist
EH&S Improvement Leader
Sr. EH&S Compliance Technician
ودعت ” صدارة ” المهتمين بالوظائف إلى الاطلاع على الشروط والتقديم عبر الرابط الآتي: هنا .
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