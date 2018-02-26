خل التفاح علاج فعال لقرحة المعدة

متابعات(صدى):

تُعد قرحة المعدة من الأمراض المنتشرة، وهى عبارة عن تمزق مصاحب للالتهابات والقروح في الغشاء المبطن حول المعدة، ويمكن علاج قرحة المعدة أو تخفيف آلامها بالوصفات الطبيعية، مثل استخدام خل التفاح لعلاج قرحة المعدة من خلال الوصفة التالية:

المكونات :

ملعقة خل التفاح.

ملعقة عسل أبيض.

طريقة تحضير وصفة خل التفاح:

1- قم بخلط خل التفاح مع العسل الأبيض في كوب ماء دافئ .

2- اشربه على غيار الريق للتخفيف من ألم حرقة المعدة.

3- و يمكنك أن تأخذ ملعقة صغيرة من خل تفاح على الريق في الصباح لعلاج قرحة المعدة.

4- و يمكنك أيضاً خلط ملعقة خل التفاح في كوب ماء دافئ وشربه بعد تناول وجبة الغداء.