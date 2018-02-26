بالصور.. ضبط وإتلاف 100 كيلو من اللحوم في مبسط عشوائي بمكة

حسين العلي (صدى):

ضمن الجهود الرقابية والحملات المكثفة التي تقوم بها أمانة العاصمة المقدسة لمتابعة ومكافحة الظواهر السلبية التي تضر بالاصحاح البيئي، قامت بلدية المسفلة الفرعية بحملة رقابية ضبطت خلالها عدد من مخالفات البيع العشوائي والمواد الغذائية غير الصالحة .

وقال المهندس مصطفى بن علي عيد رئيس بلدية المسفلة الفرعية، أن الفرق الرقابية تبذل جهود كبيرة في كامل نطاق المنطقة وفي جميع الاحياء والمواقع التي يستغلها المخالفون لإقامة مباسط عشوائية، حيث تقوم الفرق الرقابية بمداهمة هذه المواقع باستمرار وإزالة هذه المخالفات، حرصا على تقديم افضل الخدمات للمواطنين، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحتهم .

من جهته قال رئيس قسم مراقبة الأسواق التجارية ببلدية المسفله الفرعية أحمد بن سعيد الصاعدي أن المراقبين نفذوا أمس حملة كبيرة بمشاركة الدوريات الأمنية والإدارة العامة للنظافة ، اسفرت عن ضبط عدد من المخالفات ، حيث ضبطوا سيارة كبيرة ومبسط للسيريه بحي الخالدية (١) شارع القزاز ، ولا تتوفر به ادنى الاشتراطات الصحية ، ويدار من قبل مجموعة من المخالفين يقومون بالطبخ واعداد الوجبات وبيعها ، كما تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والكبده والشوربة والخضار تقدر بحوالي (١٠٠) كيلو مجهولة المصدر وتظهر عليها علامات التلف وغير صالحة للإستهلاك الآدمي ، تم اتلافها على الفور .

وأكد الصاعدي بأن هذه الحملة هي امتداد للحملات السابقة التي استهدفت اماكن الطبخ العشوائي والمباسط العشوائية التي يتم خلالها عرض المواد الغذائية بطرق عشوائية وبدون تراخيص ، مهيباً بالمواطنين عدم التعامل مع اصحاب هذه المخالفات ، وسرعة الابلاغ عنهم على الرقم (940) أو على هاتف البلدية مباشرة .

