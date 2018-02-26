8 دول تعتمد نظام التعليم المجاني

كوبنهاغن(صدى):

جاءت الدنمارك على رأس الدول التي تتمتع ببعض البرامج التعليمية المجانية، وضمت جامعة كوبنهاجن والتي تُصنف الـ82 على العالم، بالإضافة إلى جامعة آلبورج والتي تأتي في التريب الـ250 على العالم، ثم جاءت في المركز الثاني إستونيا بعدد من المعاهد والجماعات التي تقدم خدمات تعليمية مجانية، جميعها غير مُصنف.

وضم المركز الثالث فنلندا بعدد غير قليل من الجامعات مثل ” توركو ” و ” هيلسينكي ” وغيرها، ثم النرويج بخمس جامعات ومعاهد تقدم خدمات مجانية مثل أوسلو وبيرغين، وخامسًا سلوفاكيا والتي تقدم سلسلة من المعاهد والكليات الفنية والتقنية في مدينة براتيسلافا، بينما جاءت كل من سلوفينيا والسويد وتركيا في المراكز الثلاثة الأخيرة بالقائمة التي ضمت 8 دول فقط.

وجدير بالذكر، إنه تمتع الأنظمة التعليمية في عدد من بلدان أوروبا بمجانية الرسوم في المراحل الأولى للدراسة، كما أنها تحظى بدعم حكومي شامل سواء عن طريق المؤسسات التعليمية أو البرامج المستقلة للجامعات والمعاهد والمدارس.