أتراك يتهمون ” أردوغان ” باستغلال براءة الأطفال في معركة عفرين

أنقرة(صدى):

شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتركيا، هجوماً حاداً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهمين إياه باستغلال براءة الأطفال في معركة عفرين السورية.

جاء ذلك بعد كلمة ألقاها ” أردوغان ” في اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، وحضر فيه أطفال يرتدون زياً عسكريًا، حيث قال لطفلة صغرة إنها ستكون شهيدة إذا قتلت في المعركة التي يشنها الجيش في عفرين، وسيضعون العلم على نعشها.

كما وجه النشطاء، اتهاماً لرئيس تركيا بأنه يستغل براءة الأطفال لتحقيق أهداف سياسية في هذه المعركة.