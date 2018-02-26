أعراض مرض السعار عند القطط وطرق الوقاية منه

متابعات(صدى):

تتعرض القطط أيضا لمرض السعار، على الرغم من الاعتقاد الخاطئ لدي بعض الناس أن هذا المرض قد يصيب الكلاب فقط، و يعتبر مرض السعار من الأمراض الفيروسية التي تصيب القطط وتنتقل للإنسان، عن طريق العض أو التعامل مع براز الحيوانات، ويبدأ الفيروس في التكاثر مكان العض ثم ينتقل إلى الجهاز العصبي الطرفي ومنه إلي الجهاز العصبي المركزي .

أعراض سعار القطط:

تصاب القطط بالسعار مثل الكلاب، وتتراوح فترة حضانة فيروس السعار، مابين 3 إلى 7 أسابيع، وتظهر أعراض سعار القط مثل الهياج والخوف من الماء والضوء، أو الامتناع عن الطعام والعزلة وضعف الحركة .

طرق انتقال السعار للإنسان وأعراضه :

و مرض السعار ينتقل للإنسان عن طريق العض أو التعامل مع براز الحيوانات، وتظهر عليه أعراض مثل الصداع والشعور بآلام شديدة، وتجنب التعرض للماء وصعوبة في التنفس، ويجب على المريض إجراء الفحص الطبي والحصول على العلاج مع وضع القط بداخل الحجر الصحي.

طرق الوقاية من سعار القطط :

و يجب الاهتمام بنظافة القطط ومكان غرفتها والحرص على تناول التطعيم للوقاية من الأمراض المعدية، مع أخذ عينة دورية من البراز كل شهرين للتأكد من خلوها من الفطريات وعدم التعامل المباشر مع القطط والنوم بجوارها، وعند ملاحظة الأعراض السابق ذكرها على القطط يجب تجنب التعامل معها والتخلص منها تجنب العدوى.