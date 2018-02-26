الريال يحسم موقفه مع اللاعب ” جونيور “

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الإثنين، عن حسم الملكي موقفه من اللاعب فينيسيوس جونيور جناح فلامنجو البرازيلى.

وكان الريال تعاقد مع فلامنجو البرازيلى بشكل رسمى، و قرر بقائه مع ناديه حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة؛ حتى يستكمل السن القانونى والوصول إلى عامه الـ 18 حتى يستطيع السفر واللعب فى إسبانيا.

وقالت المصادر إن مدرب الريال زين الدين زيدان، قرر اصطحاب ” فلامنجو ” إلى معسكر المرينجى الصيف القادم فى أمريكا؛ استعداداً للموسم الجديد 2018/2019 ومن ثم سيتم تحديد موقفه بشكل نهائى بالبقاء داخل صفوف الفريق أو إعارته لأى ناد آخر.