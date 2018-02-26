471 طالبة بتعليم الطائف يخضن تصفيات ” تحدي القراءة العربي “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الأثنين، عن انطلاق تصفيات المرحلة الثانية لمشروع ” تحدي القراءة العربي ” ، في دورته الثالثة لعام 2018م، وذلك على مستوى المحافظة.

حيث تتنافس ” 471 ” طالبة يمثلن ” 175 ” مدرسة من جميع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية في تصفيات المرحلة الثانية, والتي انطلقت اليوم، على مسرح الشؤون التعليمية ” بنات ” وتستمر 8 أيام, بحضور مها الزايدي، مساعدة المدير العام، ونائبة رئيس اللجنة المركزية لتحدي القراءة، وكذلك هند الزرقي، مديرة إدارة الإشراف التربوي.

ويهدف المشروع – الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي – إلى تحفيز ثقافة القراءة لدى الطلبة في مختلف أقطار العالم العربي، عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي, حيث يشارك فيها الطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.

فيما يتدرج المشاركون عبر خمس مراحل، تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي, تبدأ بعدها مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية، ثم مستوى الأقطار العربية، وصولاً للتصفيات النهائية والتي تعقد في دبي سنويًا.