4 خطوات لعلاج حساسية الأسنان

متابعات(صدى):

يعاني معظم الأشخاص من حساسية الأسنان، والتي تُعتبر أمرًا مزعجًا لصاحبها لما تسببه من ألم، خاصة عند تناول المأكولات والمشروبات الباردة أو الساخنة، ولكن هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن أن تتبعها لعلاجك منها.

فمعظم علاجات الأسنان في المنزل هي مجرد علاجات وقائية، توفر الحماية للأسنان وتقويها، حيث أن هناك علاجات تأتى بنتائج أفضل وتشمل:

1- استخدام معجون خاص بالأسنان الحساسة، مدعم بالفلورايد حيث يساهم في توفير حماية للأسنان والتقليل من مشكلة حساسية الأسنان وألمها.

2- عدم المبالغة في علاجات تبييض الأسنان، لأنها تضعف مينا السن لاحتوائها على مواد مؤكسدة تخترق مينا السن وتضعفها فتتسبب بزيادة حساسية الأسنان، ويفضل دائما استشارة طبيب الأسنان قبل استخدام منتجات التبييض.

3- الاعتدال في استخدام غسول الفم، وذلك لأن الغسول يحتوي على مواد حمضية تسبب تآكل الطبقة الخارجية للسن، ويمكن استخدام غسول للأسنان مدعم بالفلورايد أيضاً للحماية من حساسية الأسنان.

4- الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات الحمضية الضارة، مثل عصير الفواكه، المشروبات الغازية، فكلها تضعف طبقة المينا وتزيد ألم حساسية الأسنان، لذلك يفضل تناول أطعمة تخفف درجة الحموضة بالفم مثل الحليب.