شرب المياه أثناء الطعام أو بعده يعيق عملية الهضم

متابعات(صدى):

يُعد شرب المياه أمر حيوي وضروري لضمان استمرار عمل أجهزة الجسم المختلفة بكفاءة وفاعلية، ولكن شرب المياه له قواعد مع الطعام لضمان عدم حدوث إعاقة للأجهزة.

حيث أن شرب المياه مرة واحدة لا يؤثر على المعدة كما يتداول البعض، ولكن يجب عدم شرب المياه أثناء الأكل أو بعده مباشرة.

وذلك لأن شرب المياه بكميات كبيرة أثناء الطعام أو بعده مباشرة، يعيق عملية الهضم لأن كثرة شرب السوائل مع الطعام يؤدى إلى تخفيف تركيز العصارات الهاضمة و إضعاف مفعولها الهضمي، فيصبح تأثيرها بطيئاً، وتتأخر عملية الهضم ، وهو ما يجعل الإنسان يشعر بالثقل وانتفاخ البطن، نظراً لكثرة تكون الغازات، والتي ترتبط في النهاية بالتسبب في السمنة.

لذلك نصح الأطباء الشخص في حالة شعوره بالعطش أثناء الطعام شرب كميات قليلة فقط، أو شرب المياه قبل الطعام أو بعده بساعة على الأقل حين تكون المعدة فارغة أو غير مشغولة بهضم الطعام.