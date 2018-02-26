اختاري لون الشعر المناسب لك من لون بشرتك

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في المكياج الموضة ، أن لون الشعر مرتبط بلون بشرتك ولون الأندرتون الخاص بكِ، فهي من أهم العوامل التي عليكِ مراعاتها قبل اختيار لون الشعر المناسب.

وقبل إجراء هذا الاختبار لتحديد لون بشرتك أو لون الأندرتون، تأكدي أولاً من توافر إضاءة طبيعية قوية، فالإضاءة الصناعية قد تتسبب في تغيير اللون الأصلي لبشرتك، لينتهي الأمر بعدم القدرة على تحديد اللون المناسب لكِ.

من الحيل السريعة التي يمكنكِ تطبيقها للحصول على نتائج دقيقة هي ملاحظة لون الأوردة على معصمك. إذا كان لونها هو الأزرق أو المائل للأرجواني، فلديكِ أندرتون بارد. أما إذا كان لونها مائل للأخضر، فلديكِ أندرتون دافئ. أما إذا لم تستطيعي تحديد اللون الأساسي، فلديكِ أندرتون محايد، ما يعني أنه يمكنكِ اختيار أي من الألوان التي ترغبين بها.

ألوان صبغات الشعر المناسبة بحسب لون بشرتك

الأشقر الفاتح Ash Blonde

الأشقر الفاتح والذي يشتمل على العديد من الدرجات كالبلاتيني، الثلجي، الفضي أو الشامبين، هي جميعها من الدرجات المناسبة لصاحبات البشرة الفاتحة مع الأندرتون الدافئ. من أشهر النجمات اللواتي اعتمدن درجات الأشقر الفاتح هي تايلور سويفت وجوين ستيفاني.

الأشقر الدافئ Warm Blonde

صاحبات البشرة الفاتحة مع الأندرتون البارد يمكنهن بسهولة اعتماد درجات الأشقر الدافئ ومنها درجات الذهبي، الكراميل، العسلي أو غيرها. درجات العسلي والكراميل هي أيضاً من الألوان المناسبة تماماً لصاحبات البشرة الزيتونية والأندرتون المحايد.

البني الفاتح Cool Brown

درجات البني الفاتح كالكستنائي، الموكا، الشوكولا مناسبة تماماً لصاحبات الأندرتون الدافئ سواء كانت بشرة فاتحة أو داكنة.

البني الدافئ Warm Brown

إذا كنتِ من صاحبات البشرة القمحية متوسطة اللون مع الأندرتون الدافئ، اختاري من بين درجات البني الدافئ كالذهبي البني، العسلي، الماهوجني.

الأحمر الفاتح Cool Red

الأحمر الزاهي كالبرغندي، الأوبورن والأحمر الصاخب من الدرجات التي تناسب صاحبات البشرة الفاتحة مع الأندرتون الدافئ.

الأحمر الدافئ Warm Red

درجات الأحمر الدافئ هي الأنسب لصاحبات الأندرتون المحايد أو البارد للبشرة الفاتحة. اختاري بين درجات النحاسي، الأحمر الداكن أو البرتقالي الناري. لكن تذكري جيداً أن هذا اللون يحتاج لعناية خاصة، فقد يتلاشى سريعاً، فعليكِ استخدام مستحضرات العناية المناسبة.

الألوان الجريئة

الألوان الدافئة من الوردي، البرتقالي والأصفر تناسب الأندرتون البارد.

أما الألوان الباردة كالأزرق والأرجواني، تناسب صاحبات الأندرتون الدافئ. إذا كنتِ من صاحبات البشرة الداكنة، اختاري الدرجات الداكنة من ألوان الباستيل. لكن تذكري أن تلك الألوان تتلاشى سريعاً، ما يتسبب في الحاجة لإعادة توزيعها على شعرك من جديد وهو ما يؤدي لتلف الشعر وضعفه.