بالفيديو.. انهمار الأمطار وسريانها جنوب بريدة
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الإثنين، فيديو يرصد لحظة انهمار الأمطار على جنوب بريدة صناعية الرشودي، حيث يظيهر في الفيديو، سريان الأمطار وانهمارها على ” بريدة ” .
جعلها الله سقيًا خير لا سقيًا عذاب، وعم بنفعها على الجميع.
@DRB_ALSHAB @BURYDAHNEWS @aborashed16 @ysr505 @worlds_weather @NP77NP جنوب بريدة صناعية الرشودي #اللهم_سقيا_رحمة_لا_سقيا_عذاب pic.twitter.com/O8QxyBvg9X
— أبْوْ طَآهـِــرْ (@tmnetk80) February 26, 2018
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