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بالفيديو.. انهمار الأمطار وسريانها جنوب بريدة

بالفيديو.. انهمار الأمطار وسريانها جنوب بريدة
سالم المطيري(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الإثنين، فيديو يرصد لحظة انهمار الأمطار على جنوب بريدة صناعية الرشودي، حيث يظيهر في الفيديو، سريان الأمطار وانهمارها على ” بريدة ” .

جعلها الله سقيًا خير لا سقيًا عذاب، وعم بنفعها على الجميع.


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