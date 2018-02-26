بالفيديو.. انهمار الأمطار وسريانها جنوب بريدة

سالم المطيري(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الإثنين، فيديو يرصد لحظة انهمار الأمطار على جنوب بريدة صناعية الرشودي، حيث يظيهر في الفيديو، سريان الأمطار وانهمارها على ” بريدة ” .

جعلها الله سقيًا خير لا سقيًا عذاب، وعم بنفعها على الجميع.