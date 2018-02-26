” العيسى ” يكشف عن الفراغ الذي تعاني منه البشرية حتى الآن

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور محمد العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، أن البشرية ما زالت تعاني من فراغ بشأن دعم الوئام والتعايش بين الجميع؛ لتحقيق المزيد من البناء الحضاري.

وأضاف ” العيسى ” ، على هامش فعاليات اللقاء الدولي الثاني لمركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، أن هذا الفراغ ترك متاعب مدفوعة الثمن من قيمنا وسلامنا ومحبتنا وتعاونا ومن مستقبل أجيالنا، مشيراً إلى أن كل هذا يصب في أواصر رابطتنا الإنسانية والاخلاقية.

وأكد على ضرورة أن نكون أقرب لوصفنا الإنساني والأخلاقي، موضحاً أن تاريخ الصراع الديني والثقافي بين بني النفس البشرية الواحدة؛ يرجع أسبابه إلى صيغة تفكير خاطئة لم تؤمن بسنة الخالق في الاختلاف والتنوع والاختيار الحر.

كما شدَّد على أهمية التسامح والتعاون والتواصل الحضاري والتعايش والتبادل الثقافي، لمواجهة العزلة الإنسانية التي ولدت الكرهية والتطرف .