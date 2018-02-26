بالصور.. رئيس الأمر بالمعروف يتفقد فرع مكة ويدشن المعرض التوعوي

إبراهيم الزهراني(صدى):

التقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله للوزراء وكبار المسؤولين بالقيام بجولات للوقوف على سير العمل في أجهزتهم، وتفقدها؛المواطنين والمراجعين بفرع الرئاسة العامة في منطقة مكة المكرمة، واستمع إلى طلباتهم وملحوظاتهم واحتياجاتهم ووجه بمتابعتها ومعالجتها.

كما قام معاليه في إطار زيارته للمنطقة بجولة تفقدية على الفرع تفقد فيها سير العمل في إدارات الفرع والتقى مديري الإدارات فيه.

كما وجه معاليه بدعم أعمال ومناشط الفرع وحث على تفعيل الأعمال الميدانية وزيادة فاعليتها.

كما دشن معاليه المعرض التوعوي بالفرع، واستمع لشرح مفصل عن محتوياته من لوحات إرشادية وتوعوية وشاشات عرض حديثة وإهداءات ومواد توعوية، واستمع لشرح مفصل عن العمل التوعوي والتوجيهي الذي يقوم به الفرع.