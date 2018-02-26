وسيلة جديدة لفقد 10 كيلو جرامات خلال 4 سنوات
أثبتت دراسة علمية حديثة بأن الوقوف يوميًا لمدة 6 ساعات يساعد على إنقاص وزنك بحوالي 10 كيلو جرامات خلال 4 سنوات.
كما أشارت الدراسة، إلى أن الشخص الذي يصل وزنه 65 كيلوجرامًا ويستهلك 54 سعرًا حراريَا في اليوم بشرط ألا يزيد من حصته من السعرات الحرارية، يساعده الوقوف يوميًا لمدة 6 ساعات على فقد الوزن بحوالي 2.5 كيلو خلال عام أو على أقل تقدير لا يكسب وزنا أكثر من وزنه الطبيعي.
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11949 ] نشر منذ 4 ساعات
والله اني كنت اوقف اكثر من ٦ ساعات لمده ٤سنوات تقريبا🤔
ماشفت شي …بل لو لا الدايت الصارم اللي اتبعه كان زماني صرت فقمه بدون معالم 😁😁
لكن الله لطف فينا
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11949 ] نشر منذ 4 ساعات
شوفوا كثرة الوقوف والمشي
تخلي قدمك رياضي 👈تبرز العضله الخلفيه للساق وتكووون جداااا واضحه 😁 بس شكلها جميل تعطيك منظر مشدود وليس بشع
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.اما ان الوقوف يرتبط بالنحف فهذا غييييير صحيح بتاتا البته
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25407 ] نشر منذ 4 ساعات
كلها كذب مافي مثل الاعتدال والحركه
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11949 ] نشر منذ 4 ساعات
صحيح يالمحرومه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7473 ] نشر منذ 4 ساعات
مو من صدقكم 6 ساعات واقفين😢😈😂والله متحمل لوهو ينقص الوزن مره وحده😊😂