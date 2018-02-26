وسيلة جديدة لفقد 10 كيلو جرامات خلال 4 سنوات

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة علمية حديثة بأن الوقوف يوميًا لمدة 6 ساعات يساعد على إنقاص وزنك بحوالي 10 كيلو جرامات خلال 4 سنوات.

كما أشارت الدراسة، إلى أن الشخص الذي يصل وزنه 65 كيلوجرامًا ويستهلك 54 سعرًا حراريَا في اليوم بشرط ألا يزيد من حصته من السعرات الحرارية، يساعده الوقوف يوميًا لمدة 6 ساعات على فقد الوزن بحوالي 2.5 كيلو خلال عام أو على أقل تقدير لا يكسب وزنا أكثر من وزنه الطبيعي.