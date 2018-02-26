مؤشر السوق يغلق منخفضا عند 7472 نقطة.. و ” نمو ” يتراجع

عادل الحربي(صدى):

اختتم مؤشر السوق الرئيسي ” تاسي ” جلسة، اليوم الاثنين، متراجعًا بنسبة 0.3% ليغلق عند 7472 نقطة بخسارة 22 نقطة، وسط تراجع أغلبية الأسهم المتداولة.

وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات اليوم نحو 2.7 مليار ريال، بكمية أسهم تتجاوز 109 مليون سهم، نفذت من خلال أكثر من 93 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال، حيث ارتفاعت أسهم 65 شركة بينما انخفضت أسهم 109 شركة.

وتقدم الأسهم المتراجعة سهم ” مصرف الراجحي ” بنحو 1% عند 73.50 ريال، كما أنهت أسهم كلًا من ” العربي الوطني، السعودي الفرنسي، بوبا العربية، البنك الأول، بترورابغ، ومجموعة الحكير ” تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و3%.

كما ارتفع سهم ” حلواني إخوان ” بأكثر من 2% عند 55 ريال، وصعد سهم ” النقل الجماعي ” بنحو 1% عند 15.40 ريال.

وفي المقابل أغلق مؤشر السوق الموازية ” نمو ” على انخفاض بنسبة 0.95% بخسارة 29 نقطة عند مستوى 3040 نقطة، وسط كمية أسهم متداولة بلغت 47 ألف سهم بقيمة تجاوزت 700 ألف ريال.