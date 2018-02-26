الأرصاد توضح شروط الترشح لجائزة التميز
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، شروط الترشح لجائزة التميز للجمعيات والجهات التطوعية في البيئة.
وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى ضرورة أن يكون الموضوع المرشح للجائزة في دورة سنتها المعلن عنها، بالإضافة إلى أن يكون العمل المقدم معني بالبيئة المحلية.
وأضافت الأرصاد: ” العمل المرشح لم يسبق له الفوز بجائزة مشابهة، وان يكون مطابق للمجال المرشح عليه، بالإضافة إلى تعبئة النموذج الخاص بالمشاركة، وتوثيق العمل بالكامل وإرفاق استمارة الترشح وإرساله إلى الهيئة. ”
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