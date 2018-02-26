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الأرصاد توضح شروط الترشح لجائزة التميز

الأرصاد توضح شروط الترشح لجائزة التميز
علي القحطاني (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، شروط الترشح لجائزة التميز للجمعيات والجهات التطوعية في البيئة.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى ضرورة أن يكون الموضوع المرشح للجائزة في دورة سنتها المعلن عنها، بالإضافة إلى أن يكون العمل المقدم معني بالبيئة المحلية.

وأضافت الأرصاد: ” العمل المرشح لم يسبق له الفوز بجائزة مشابهة، وان يكون مطابق للمجال المرشح عليه، بالإضافة إلى تعبئة النموذج الخاص بالمشاركة، وتوثيق العمل بالكامل وإرفاق استمارة الترشح وإرساله إلى الهيئة. ”

 


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