شركة ” بيفورت ” تحصل على رخصة لتقديم ” حلول الدفع ” بالمملكة

عادل الحربي (صدى):

قامت شركة بيفورت، إحدى الشركات التابعة لـ ” أمازون ” ، بالإعلان عن إنشاء شركة جديدة، بملكية كاملة في المملكة، وذلك عبر الهيئة العامة للاستثمار، حيث حصلت الشركة على رخصة لتقديم ” حلول الدفع ” ، في مجال الخدمات المالية.

وأكد عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت، أن إنشاء الشركة الجديدة في المملكة، والتي تمتلكها بيفورت بالكامل كمستثمر أجنبي، يُعد دليلاً جديدًا على التزام الشركة بالمساهمة في تنمية السوق السعودي، على المدى الطويل.

وأشار ” سدودي ” ، إلى أن المبادرات التي أعلنتها المملكة مؤخرًا لتحقيق مزيد من التنوع والنمو في الاقتصاد، لاسيما في قطاعات السياحة والترفيه، من شأنها أن تساهم في تحقيق مزيد من النمو في مجال خدمات المدفوعات الرقمية، والتي تشهد بالفعل نموًا متزايدًا.

جدير بالذكر، أن السعودية والامارات هما أسرع الأسواق نموًا في مجال المدفوعات الإلكترونية في المنطقة، وذلك طبقًا لما أكده تقرير ” بيفورت ” ، حول ” مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي لعام 2017 ” .