الحزب الحاكم في جيبوتي يفوز باكتساح في الانتخابات التشريعية
أكد حزب الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، على فوزه الساحف في الانتخابات التشريعية التي أجريت الجمعة الماضية.
وأشار إلى أنه حصل على حوالي 90% من المقاعد خلال عملية التصويق، وفاز الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية الحاكم بـ 58 مقعداً من أصل 65.
و شهدت الانتخابات التشريعية، طفرة جديدة، حيث نص القانون على تخصيص 25٪ من مقاعد البرلمان للنساء مقابل 10٪ سابقاً.
يذكر أنه قد أعيد انتخاب ” جيله ” بنسبة 86.68% في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وقد تولى الحكم منذ عام 1999.
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