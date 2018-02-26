الحزب الحاكم في جيبوتي يفوز باكتساح في الانتخابات التشريعية

جيبوتي(صدى):

أكد حزب الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، على فوزه الساحف في الانتخابات التشريعية التي أجريت الجمعة الماضية.

وأشار إلى أنه حصل على حوالي 90% من المقاعد خلال عملية التصويق، وفاز الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية الحاكم بـ 58 مقعداً من أصل 65.

و شهدت الانتخابات التشريعية، طفرة جديدة، حيث نص القانون على تخصيص 25٪ من مقاعد البرلمان للنساء مقابل 10٪ سابقاً.

يذكر أنه قد أعيد انتخاب ” جيله ” بنسبة 86.68% في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وقد تولى الحكم منذ عام 1999.