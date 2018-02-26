سفارة المملكة بالأردن تحذر من تداول الشائعات والقصص الكاذبة المختلقة

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للسفارة السعودية في عمان عبدالسلام بن عبدالله العنزي بأن السفارة وبالمتابعة الحثيثة لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود والأقسام العامله فيها على مدار الساعه لم تتلقى اي بلاغ بخصوص تعرض مواطنين للسلب اوالنهب خلال تنزهم في وادي الريان شمال الأردن.

وأوضح بأن الأردن بلد أمن وأمان بفضل الله تعالى ثم قيادته الحكيمة وكذلك جاهزية وفاعلية الأجهزة الأمنية فيه والتي تقدم كامل الرعاية لزوار الأردن والمقيمين على أراضيها، وان مثل هذه الشائعات والتي تهدف إلى زرع الفتن ونشر الأكاذيب والقصص المختلفة، تعمل على نشرها والترويج لها جهات معادية للمملكتين من أجل ضرب اللحمة بين الأشقاء في البلدين الشقيقين وخلق صورة غير حقيقة للواقع السليم الأمن الذي يجده السائح في الأردن.

كما أكد بأن هناك تجاوب وتعاون كبير ما بين السفارة والأجهزة الأمنية الأردنية لحل العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين السعوديين القادمين للسياحة في الأردن أو المقيمين منهم للعلاج أو الدراسة، مضيفا بأن اول ما يلامس السائح القادم إلى الأردن الشقيق هو حسن التعامل وبأن هذه هي طبيعة الشعب الأردني التي جبلت على الكرم والضيافة وحسن استقبال الضيف، و ناشد العنزي الجميع سواء السعوديين في المملكة أو المقيمين في الاردن على عدم مساعدة الأعداء بنقل وتداول مثل هذه الشائعات والترويج لها وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.