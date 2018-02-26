بالصور.. إغلاق 4 منشآت غذائية مخالفة في جازان

تركي السالم(صدى):

قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع أمانة منطقة جازان، اليوم الإثنين، بحملة تفتيش على منشآت أغذية، شملت مستودعات ومعامل أغذية.

وأغلقت الحملة 4 منشآت لوجود مخالفات فنية وصحية قد تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية، كما رصدت 50 مخالفة للاشتراطات الصحية بمنشآت غذائية.

وأسفرت الحملة التفتيشية عن مصادرة وإتلاف 500 كيلوجرام أغذية متنوعة؛ شملت لحومًا ودواجن مجمدة وحليبًا وعصائر وحلوى ومخبوزات، بسبب انتهاء فترة صلاحيتها وتلفها لسوء التخزين.