إحباط هجوم انتحاري جنوب شرق ” الموصل “

بغداد(صدى):

أعلن مصدر عسكري بالعراق، اليوم الإثنين، عن إحباط هجوم انتحاري بمركز محافظة نينوى، جنوب شرق مدينة الموصل، فيما كشف مصدر أمني آخر، عن اعتقال 9 مطلوبين للقضاء، في مناطق متفرقة من المدينة ذاتها.

حيث أكد النقيب سعد شهم الأوسي، مسؤول الوحدة القتالية، في قضاء مخمور ” جنوب شرق الموصل ” ، على قيام انتحاريين أثنين يرتديان أحزمة ناسفة مزودة بصواعق تفجيرية شديدة، باستهداف المقر الرئيسي للقوات الأمنية في قرية طاحونة التابعة لقضاء مخمور، وذلك بعد منتصف الليل.

ولفت إلى قيام القوات الأمنية بإطلاق النيران صوبهما لتوقعهما قتلى في الحال، وذلك بعد أن رفضا التوقف، موضحًا أن العملية أسفرت عن إصابة جندي بجراح متوسطة، تلقى على أثرها الإسعافات الأولية اللازمة.

ومن جانبه، ذكر الرائد عبد الله العزاوي، من قيادة الجيش، أن قوات الرد السريع التابعة للداخلية في محافظة نينوى، قامت باعتقال سبعة مطلوبين في إحياء ” حاوي الجوسق ” جنوبي الموصل، و ” العبور وتل الرمان ” غربي الموصل، مؤكدًا على أن أحد المعتقلين، صادر بحقه حكم إعدام غيابي.