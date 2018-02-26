خلال أسبوعين.. حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يقبضون على 22 مهربا

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية فقد تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان – نجران – عسير) بعد توفيق الله خلال الفتره ٢٥ /٥/ ١٤٣٩هـ وحتى ٨ /٦/ ١٤٣٩ هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد عدة أشخاص قادمين من الاراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة مماحتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف وأسفر عن ذلك القبض على عدد (٢٢) اثنان وعشرون مهربًا، منهم (١٧) سبعة عشر مهربًا إثيوبيي الجنسية و(٥) خمسة مهربين من الجنسية اليمنية وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (١٠٥٦.٤٢) ألفاً وستة وخمسون كيلوجرام واثنان وأربعون جراماً من مادة الحشيش المخدر.. و في حينه تمت المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي على حرص وعزم رجال حرس الحدود في حماية حدود الوطن والتصدي بحزم لتهريب هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته، وأنهم عازمون على الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة بكافة أشكالها وأنواعها عبر الحدود.

