أعراض التواء المبيض وكيفية علاجه

متابعات(صدى):

يغفل الكثير منا عن ما يسمى بـ” التواء المبيض ” ، على الرغم من أنه حالة صحية تحدث لعدد لا بأس به من النساء ويكون في غاية الخطورة خاصة للفتيات الصغيرات اللاتي يفقدن أي فرصة للإنجاب، ويحدث هذا الالتواء عندما يلف المبيض حول نفسه 360 درجة، حيث ينقطع الدم المتدفق له ويضمر المبيض ويخلف آلام مبرحة.

ويحدث ذلك بدون سبب محدد، ويلف المبيض حول المحور، ثم يضمر ويحدث له غرغرينة داخل الجسم وبالطبع تدمر البويضات بداخله، كما أن الالتواء وارد وموجود خاصة إذا كانت السيدة لديها كيس صغير على المبيض أو متوسط الحجم.

مع العلم أن العرض الأساسي خلف هذه الحالة يكون ألم شديد فجأة في مكان المبيض، والذي يشبه ألم الزائدة الدودية، لذلك عند حدوثه يجب أن تنتبه له السيدة سريعًا وتذهب للطبيب الذي يجرى لها التشخيص من خلال السونار.

حيث يوضح أنه أكبر من حجمه ويوجد بعض البويضات على أطرافه، وبعدها يكون التعامل من خلال المنظار البطن لتصحيح الالتواء وتعديله قبل حدوث المضاعفات التي تنهى أي رغبة في الإنجاب وتدمر المبيض تمامًا ما إذا تركت لبعض الوقت.