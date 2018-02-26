حادث مروري مروع بطرق أحد رفيدة.. والعناية الإلهية تنقذ السائق

علي القحطاني(صدى):

شهد شارع الأربعين المؤدي إلى حي النزهة في أحد رفيدة، اليوم الاثنين، حادث مروري مروع؛ بسبب السرعة الزائدة المتهورة من أحد الطلاب.

وباشر مرور أحد رفيدة الحادث، حيث انحرفت مركة من نوع ” جي إم سي ” يقودها طالب مدرسة بسرعة عالية عن الطريق، وقفزن على الجزيرة الوسطى مقتلعة عدة أشجار، ثم اصطدمت بعمود إنارة.

وأكد المرور أن العناية الإلهية أنقذت هذا الطالب المتهور ومن معه من الموت، لافتًا إلى عودة حركة السير ورفع عمود الإنارة ومخلفات الحادث بسرعة قصوى.

