بالصور.. تكريم منقذ طاقم آلية عسكرية بالحد الجنوبي

نايف السالم(صدى):

كرم أهالي الرقيب بالحرس الوطني خالد بن مشعان الشمري ابنهم الذي قدم دورًا بطوليًا بالحد الجنوبي، مقدمين له سيارة ومبالغ مالية ودروعًا تذكارية.

وقام ” الشمري ” بنشر صورًا من الاحتفال والهدايا التي قُدمت له، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدمًا شكره للفنان فايز المالكي على دوره في حصول هذا التكريم.

وجدير بالذكر، إنه تمكن الرقيب الشمري من إخلاء طاقم آلية عسكرية تعطلت أثناء المعارك بمنطقة الربوعة بالحد الجنوبي، حيث قام بسحبها وإبعادها إلى منطقة آمنة رغم كثافة نيران العدو، منقذًا زملاءه، حيث قدم له قائد كتيبة المشاة الآلية اللواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول بالحرس الوطني خطاب شكر لقاء موقفه البطولي.