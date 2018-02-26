منذ افتتاحه.. أكثر من 7 ملايين زائر لمعرض عمارة الحرمين الشريفين

نايف السالم(صدى):

أعلن معرض عمارة الحرمين الشريفين التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تجاوز عدد الزائرين للمعرض خلال شهر ” جمادى الأولى ” لعام 1439هــ ، لعدد ” 136.842 ” ألف زائراً، من الوفود الرسمية وغيرهم من ضيوف الرحمن بكافة الجنسيات المختلفة، وذلك وفقاً للتواقيت المخصصة للزيارة بالفترتين الصباحية والمسائية.

حيث أكد أحمد بن محمد الدخيل، مدير المعرض، أن عدد الزائرين لمعرض عمارة الحرمين الشريفين تجاوز حاجز الـ ” 7 ” ملايين زائراً، وذلك منذ افتتاحه وحتى نهاية شهر جمادى الأولى للعام الحالي، مضيفاً بأن الإحصائية الصادرة من المعرض، شملت عدد الزيارات للوفود الرسمية والزيارات المجدولة وزيارة الجامعات والكليات والمدارس والتي جاءت على النحو التالي:-

– زيارة الوفود الرسمية (413) ضيفاً.

– الزيارات المجدولة (118.943) زائراً.

– زيارة الجامعات والكليات والمدارس(651) طالباً ومشرفاً.

– الزيارات الفردية (16.835) زائراً.

وذلك ليبلغ إجمالي عدد الزائرين منذ افتتاح المعرض حتى آخر إحصائية، 7.422.055 زائراً.

فيما تقدم ” الدخيل ” بالشكر والتقدير، للشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، و نائبه لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، وذلك نظير التوجيهات السديدة والدعم المستمر، للعناية بما يقدمه المعرض من مراحل تاريخية، تحاكي التغييرات التطويرية داخل المسجد الحرام .